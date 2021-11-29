Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor... Uymayanlara cezai işlem kapıda

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Söz konusu tarihler arasında kurala uymayan araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 846 TL

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihler arasında kurala uymayan araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu.

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa 1 Ocak'tan itibaren kış lastiği kuralına uymayanlara 1137 TL ceza kesilecek.

ZORUNLU ARAÇLAR

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

UYGULAMA HUSUSİ ARAÇLARDA ZORUNLU DEĞİL

Uygulama, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.