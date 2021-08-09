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Araç sahipleri dikkat: Bir zam daha! İşte yeni LPG fiyatları 2021

Araç sahipleri dikkat: Bir zam daha! İşte yeni LPG fiyatları 2021

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren otogaz fiyatlarında değişiklik yapıldı. Bu gece itibariyle pompalara yansıyacak olan zamlı LPG fiyatları ise merak ediliyor.