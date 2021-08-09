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- Araç sahipleri dikkat: Bir zam daha! İşte yeni LPG fiyatları 2021
Araç sahipleri dikkat: Bir zam daha! İşte yeni LPG fiyatları 2021
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren otogaz fiyatlarında değişiklik yapıldı. Bu gece itibariyle pompalara yansıyacak olan zamlı LPG fiyatları ise merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 18:23
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogaza zam geldiğini duyurdu.
Zam, gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Otomobil sahipleri ise yeni zamlı fiyatları araştırıyor. Peki otogaza ne kadar, kaç kuruş zam geldi? İşte yeni LPG litre fiyatları...
OTOGAZA NE KADAR ZAM GELDİ?
Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi.
EPGİS’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 17 KRŞ/LT, Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”