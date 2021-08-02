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- Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren başlıyor! Zamlı motorin fiyatları 2021
Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren başlıyor! Zamlı motorin fiyatları 2021
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 18:10
- Güncelleme : 02.08.2021 - 18:13
Akaryakıt sektörü yetkilileri, motorine zam yapıldığına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatında yeni bir artış yapıldığı aktarıldı.
Duyuruyu, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Otomobil sahipleri ise yeni zamlı fiyatları araştırıyor. Peki motorine ne kadar, kaç kuruş zam geldi? İşte yeni motorin litre fiyatları...
MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Motorinin litre fiyatına yapılan 5 kuruşluk zam, bu gece itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
MOTORİN FİYATLARI 2021
Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,25 liradan 7,30 liraya, Ankara'da 7,33 liradan 7,38 liraya, İzmir'de ise 7,35 liradan 7,40 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.