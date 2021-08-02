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Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren başlıyor! Zamlı motorin fiyatları 2021

Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren başlıyor! Zamlı motorin fiyatları 2021

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren motorin fiyatlarında değişiklik yapıldı. Bu gece itibariyle pompalara yansıyacak olan motorin fiyatları ise merak ediliyor.