Araç sahiplerine pratik tavsiye: Araba camınızı koruyun, değerini düşürmeyin

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Araç sahiplerinin en büyük dertlerinden biri, şüphesiz buz tutan camlar...

Kimi zaman erken kalkıp aracımızı ısıtmak zorunda kalırken, kimi zaman da aceleyle camı kazıyarak çizikler oluşmasına neden oluyoruz.

OTO TAMİRCİSİ UYARDI

Uzmanlara göre, cam kazıyıcılar yanlış kullanıldığında camlarda kalıcı çiziklere yol açabiliyor.

Bu da hem görüşü engellemeye hem de aracın değerinin düşmesine neden oluyor.

Hal böyle olunca buzlu camı hızlı çözmek isteyen sürücüler cam kazıyıcılarını aşırı bastırdıkları için camlarını çizebiliyor.

EN ETKİLİ YÖNTEMLERİ PAYLAŞTI

Oto tamircisi Kenan Gürler, buzlu camları çözmek için en etkili yöntemleri paylaştı.

Gürler, buz kazıyıcıların camlarda çizik oluşturabileceğini belirterek, daha güvenli bir yöntem olarak tuzlu su ya da alkollü yüksek antifrizli cam sularını kullanmayı tavsiye etti.

"ALKOLLÜ YÜKSEK ANTİFRİZLİ CAM SUYU YA DA TUZLU SU"

Oto tamirci Kenan Gürler, buzlu camı çözmede en etkili yöntemin alkollü yüksek antifrizli cam suları ya da tuzlu su olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Kış öncesi yoğunluk başladı. Buzlu camı çözmede en güzel etken alkollü su ya da tuzlu su. Ben kendi aracımda sprey kullanıyorum, tuzlu su yaptım. Çok kolay ve rahat bir şekilde buzu açıyor. Buz kazıcı ister istemez çok sert basıldığında camı çiziyor. Buna karşı kullanılacak en güzel etken sprey kullanmak. Bazı marketlerde satılıyor. Özel açıcılar var. Bu tür malzemeleri kullanabilirler. Bir arkadaşımız sıcak suyla alakalı bir sorun yaşadı. Camda çatlama oldu. Şahsen tavsiye etmiyorum. Yapan çok insan var ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama dediğim gibi sprey yada tuzlu su en iyisi.

EKSİYİ GÖREN KENTLERDE BÜYÜK SORUN

Sönmez, buzlu cama tuz dökmenin sileceklere zarar verebileceğini söyleyerek şöyle devam etti: