Vatandaşların fiyatlardaki yükselişlere kapılmamasını söyleyen oto galerici Murat Açıkgöz, "Aynı aracı tekrar almak için üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden bu süreçte istikrar önemli" dedi.

Otomotiv sektöründe hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

İkinci el araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş her geçen gün artarken, otomobil alacak vatandaşlar ise kara kara düşünmeye başladı.

Otomotiv sektöründe fiyatlardaki yükseliş sürerken, araçlarını satanlar bir daha aynı fiyata alamıyor.

Düzce’de oto galericilik yapan Murat Açıkgöz, hem araç alacaklara hem de satacaklara önemli uyarılarda bulundu.

"ALACAKSANIZ BEKLEMEYİN"

Otomotiv piyasasında çok beklenmemesi gerektiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanların bu piyasada çok beklememesi gerekiyor. Vatandaşlara buldukları aracı hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftalara göre gayet ucuz durumda. Çünkü araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor" dedi.

Araç satacaklara galerici uyarısı: Yükselişe aldanmayın VİDEO

"FİYAT ARTIŞINA ALDANIP ARACINIZI SATMAYIN"

Hem araç alacak hem de satış yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Açıkgöz, şu ifadeleri kaydetti:

"Vatandaşların araçlarını alırken galerileri ya da bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal firmalarda araç almak çok daha doğru. Vatandaşların al-sat yapan kişilerden değil de bizim gibi galeriler ya da resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri firmalardan araç almaları çok önemli. Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince ’Bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız’ diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli."

"AL-SAT YAPANLAR ETKİLİYOR"

Pandemi öncesinde al-sat yapan vatandaşlara yönelik ciddi çalışmalar başlatıldığını kaydeden Açıkgöz, "Koronavirüs salgını öncesinde hem araç fiyatları hem de al-sat yapanlara yönelik ciddi bir çalışma vardı. Özellikle kayı dışı al-sat yapanlar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle bunlar ertelenmiş oldu. Şu anda herhangi bir çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor" diye konuştu.















