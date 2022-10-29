Araçlara Alkol Kilidi Zorunluluğu: Alkol kilidi sistemi nedir, ne zaman uygulanacak?

Alkol sebebiyle gerçekleşen trafik kazalarını önlemek için, alkol kilidi sistemi geliyor. Peki, Alkol kilidi sistemi nedir, ne zaman uygulanacak?

Trafikte dikkatli olmak ve alkol almamak oldukça önemli...

Alkol nedeniyle oluşan trafik kazaları, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor.

Bu yüzden alkollüyken araç kullanmamak ve bu konuda bazı önlemler almak gerekiyor.

Bu önlemler için, alkol kilidi sistemi devreye sokulacak ve kazaların önüne geçilmeye çalışılacak.

Bu uygulama hakkında da, "Alkol kilidi sistemi nedir, ne zaman uygulanacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Alkol kilidi sistemi nedir, ne zaman uygulanacak? İşte yanıtı...

Alkol kilidi sistemi nedir?

Yapılan araştırmalara göre karayolundaki ölüm nedenlerinin %25'i alkollü araç kullanımından kaynaklı oluşuyor.

Diğer ülkelerde farklı farklı yöntemlerle yapılan bu sistem, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranını ölçüyor.

Arabalara takılacak alkol kilitleri ile alkol sınırını aşmış sürücülerin araç kullanmalarını önlenecek. Bu kilit sistemiyle trafik kazalarının önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca alkol kilidinin yanında, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de bulunacak.

Ne zaman uygulanacak?

Avrupa'da geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan alkol kilidi ve dikkat uyarı sistemi, Türkiye'de 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren satılacak tüm araçlarda bu sistem bulanacak.