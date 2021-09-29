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- Aradığını bulamayanlara: Netflix'te istediğiniz içeriğe ulaşmak için gizli kodlar
Aradığını bulamayanlara: Netflix'te istediğiniz içeriğe ulaşmak için gizli kodlar
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 20:14
Yaz tatili boyunca Netflix’teki neredeyse tüm dizi ve filmleri izlediğinizi düşünüyorsanız veya bütün içeriklere aşina olduğunuzu hissetmeye başladıysanız platformun derinliklerine inmeye ne dersiniz?
Böylece yüzlerce farklı kategori üzerinden daha önce karşınıza hiç çıkmamış binlerce içeriği keşfetmiş olacaksınız.
Netflix ana sayfasında öne çıkan içerikler, kullanıcının listesine eklediği ya da daha önce izlediği içerikler baz alınarak belirleniyor.
Ancak bazı kullanıcılar, bir zaman sonra devamlı olarak izlediği tarzın dışında bir içerik arayışına geçebiliyor. Bu noktada ise çözüm, alternatif kategorilerin gizli kodlarında yatıyor.
Netflix’te izlemek istediğiniz dizi, film, belgesel gibi içerikleri kolayca bulabilmek için gizli bir kod dizini bulunuyor. Bu kodlar sayesinde alt kategorilere kolaylıkla erişebiliyorsunuz.
Bunun için yapmanız gereken tek şey ise https://www.netflix.com/browse linkine tıklayıp ardından kategoriye ait kodu yazmak.
Örneğin, kodu 6548 olan komedi filmleri kategorisine ulaşmak için https://www.netflix.com/browse/genre/6548 linkini tıklayabilirsiniz.
İşte Netflix’te yer alan kategorilere ait yüzlerce koddan birkaçı…
NETFLİX GİZLİ KODLARI
- Aksiyon ve Macera: 1365
- Asya Yapımı Aksiyon Filmleri: 77232
- Aksiyon Komedileri: 43040
- Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
- Afrika Yapımı Filmler: 3761
- Aksiyon Animeler: 2653
- Anime Komedi: 9302
- Anime Drama: 452
- Anime Bilim Kurgu: 2729
- Anime-Korku: 10695
- Avustralya Filmleri: 5230
- Aile Temalı Filmler: 51056
- Almanya Yapımı Filmler: 58886
- Askeri Aksiyon ve Maceralar: 2125
- Askeri Belgeseller: 4006
- Askeri Dramalar: 11
- Ajanlı Aksiyon ve Maceralar: 10702
- B Sınıfı Korku Filmleri: 8195
- Basketbol Filmleri: 12762
- Biyografik Belgeseller: 3652
- Biyografik Dramalar: 3179
- Boks Filmleri: 12443
- Britanya Yapımı Diziler: 52117
- Britanya Yapımı Filmler: 10757
- Bağımsız Aksiyon ve Macera: 11804
- Bağımsız Komediler: 4195
- Bağımsız Dramalar: 384
- Bağımsız Filmler: 7077
- Bağımsız Romantik Filmler: 9916
- Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269
- Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492
- Bilim Kurgu-Macera: 6926
- Bilim Kurgu Dramaları: 3916
- Bilim Kurgu Korku Filmleri: 1694
- Bilim Kurgu Gerilim Filmleri: 11014
- Bilim ve Doğa Belgeselleri: 2595
- Çocuk ve Aile Filmleri: 783
- 0-2 Yaş İçin Filmler: 6796
- 3-4 Yaş İçin Filmler: 6218
- 5-7 Yaş İçin Filmler: 5455
- 8-10 Yaş İçin Filmler: 561
- 11-12 Yaş İçin Filmler: 6962
- Çocuklara Yönelik Eğitici Yapımlar: 10659
- Canavarlı Filmler: 947
- Çocuk Kitaplarından Uyarlama Filmler: 10056
- Çin Filmleri: 3960
- Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri: 10118
- Dövüş Sanatı Filmleri: 8985
- Disney: 67673
- Doğu Avrupa Filmleri: 5254
- Destansı Yapımlar: 52858
- Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
- Fantastik Anime: 11146
- Fantastik Filmler: 9744
- Film Noir: 7687
- Futbol Filmleri: 12803
- Fransa Yapımı Filmler: 58807
- Gençlik Komedileri: 3519
- Gençlik Dramaları: 9299
- Gangster Filmleri: 31851
- Gerçek Hayattan Uyarlama Dram Filmleri: 3653
- Gizem: 9994
- Hayvan Masalları: 5507
- Hint Filmleri: 10463
- İnanç ve Maneviyat Filmleri: 52804
- İrlanda Yapımı Filmler: 58750
- İtalyan Filmleri: 8221
- İspanyolca Filmler: 58741
- Japon Filmleri: 10398
- Kore Yapımı Filmler: 5685
- Kore Dizileri: 67879
- Korku-Komedi Filmleri: 89585
- Klasik Aksiyon ve Maceralar: 46576
- Klasik Komediler: 31694
- Klasik Dramalar: 29809
- Klasik Filmler: 31574
- Klasik Müzikaller: 32392
- Klasik Romantik Filmler: 31273
- Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 47147
- Klasik Gerilim: 46588
- Klasik Savaş Filmleri: 48744
- Komediler: 6548
- Kara Mizah: 869
- Kitaptan Uyarlanan Dramalar: 4961
- Mahkeme Dramaları: 2748
- Mini Diziler: 4814
- Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361
- Müzik: 1701
- Müzikaller: 13335
- Orta Doğu Filmleri: 5875
- Politik Komediler: 2700
- Politik Belgeseller: 7018
- Politik Dramalar: 6616
- Politik Gerilim Filmleri: 10504
- Psikolojik Gerilimler: 5505
- Reality Programları: 9833
- Suç Aksiyon ve Macera: 9584
- Suç Belgeselleri: 9875
- Suç Dram Filmleri: 6889
- Suç Gerilim: 10499
- Suç Dizileri: 26146
- Sessiz Filmler: 53310
- Seri Katil Filmleri: 8646
- Sosyo Kültürel Belgeseller: 3675
- Sosyal Sorunlar Dramaları: 3947
- Tarih Belgeselleri: 5349
- Uzaylı Temalı Bilim Kurgu: 3327
- Vampir Korku Filmleri: 75804
- Yemek ve Gezi Programları: 72436
- Yetişkinlere Yönelik Animasyon: 11881
- Yunanistan Yapımı Filmler: 61115
- Zombi Korku Filmleri: 75405