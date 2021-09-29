Aradığını bulamayanlara: Netflix'te istediğiniz içeriğe ulaşmak için gizli kodlar

Bazen Netflix'te istenilen türdeki içerikleri bulmak oldukça zorlu olabiliyor. Ancak bunun çözümü yok değil. Netflix'teki gizli kodlarla istediğiniz içeriğe kolayca ulaşıp izleyebilmeniz mümkün.

Yaz tatili boyunca Netflix’teki neredeyse tüm dizi ve filmleri izlediğinizi düşünüyorsanız veya bütün içeriklere aşina olduğunuzu hissetmeye başladıysanız platformun derinliklerine inmeye ne dersiniz?

Böylece yüzlerce farklı kategori üzerinden daha önce karşınıza hiç çıkmamış binlerce içeriği keşfetmiş olacaksınız.

Netflix ana sayfasında öne çıkan içerikler, kullanıcının listesine eklediği ya da daha önce izlediği içerikler baz alınarak belirleniyor.

Ancak bazı kullanıcılar, bir zaman sonra devamlı olarak izlediği tarzın dışında bir içerik arayışına geçebiliyor. Bu noktada ise çözüm, alternatif kategorilerin gizli kodlarında yatıyor.

Netflix’te izlemek istediğiniz dizi, film, belgesel gibi içerikleri kolayca bulabilmek için gizli bir kod dizini bulunuyor. Bu kodlar sayesinde alt kategorilere kolaylıkla erişebiliyorsunuz.

Bunun için yapmanız gereken tek şey ise https://www.netflix.com/browse linkine tıklayıp ardından kategoriye ait kodu yazmak.

Örneğin, kodu 6548 olan komedi filmleri kategorisine ulaşmak için https://www.netflix.com/browse/genre/6548 linkini tıklayabilirsiniz.

İşte Netflix’te yer alan kategorilere ait yüzlerce koddan birkaçı…

NETFLİX GİZLİ KODLARI