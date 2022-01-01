Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2021? Memur ve emekli maaşları belli olacak!

Aralık ayı enflasyon rakamları, milyonlarca emeklinin ve memurun maaş zammını belirleyecek. Peki Aralık ayı enflasyonu ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte 2021 Aralık ayı enflasyonu açıklanma tarihi

Aralık ayı enflasyon rakamları, yeni yılın ilk gününde vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor.

Emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zammı ve pek çok önemli gelişmeyi etkileyecek olan rakamlar, ''Aralık enflasyonu ne zaman, hangi gün açıklanacak?'' sorusuyla araştırılıyor.

Aralık ayı enflasyonu için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacak.

Bu noktada milyonlarca memur, emekli ve özel sektör çalışanı, gözlerini TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalara çevirdi.

Peki Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Aralık ayı enflasyonu ve TEFE - TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih...

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Aralık ayı enflasyonu da 3 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş zammı belli olacak.

Verilerin netleşmesi için aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih ve TÜİK ölçümlerinin tamamlanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Öte yandan TÜİK’in açıklamasından önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi de paylaşıldı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.