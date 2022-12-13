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    Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Evde bakım maaşlarının yatmaya başladığı iller listesi merak ediliyor. Peki evde bakım maaşları yattı mı? İşte merak edilenler..
    • 13.12.2022 - 09:56
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    Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları her ay düzenli olarak yatırılmaktadır.

    Aralık ayı evde bakım maaşları sosyal medyada gündeme geldi. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini internette araştırmaya başladı.

    Geçtiğimiz aylarda evde bakım maaşları 2706 liradan 3340 liraya yükseltilmişti. Bilindiği üzere evde bakım maaşları il il yatırılıyor. Vatandaşlar evda bakım maaşı yatan illerin listesini öğrenmek istiyor.

    Peki evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları ne zaman yatırılacak?

    Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? #1

    Evde bakım maaşları yattı mı?

    Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını SMS yoluyla veya E-Devlet sistemi üzerinden öğrenmek mümkün.

    Aralık ayı evde bakım maaşları 15 Aralık 2022 tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlayacak.


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