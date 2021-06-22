Arap turistler temmuz ayında geliyor

5 temmuz itibarıyla Arap turistlerin, başta Bursa olmak üzere Türkiye'ye gelmeye başlayacağı belirtildi. Dünya üzerinden yapılan aşılama çalışması, turizmi hareketlendirmeye başladı.

Türkiye'de aşılama hızlandı. Bugün Rus turistler ülkeye giriş yaptı. Rusya'dan tam 44 uçak kalktı, Antalya'da oteller dolmaya başladı.

Rus turistlerin gelmesinin ardından, Arap turistlerin geleceği tarih belli oldu.

5 temmuzdan itibaren Arap turistlerin, Bursa başta olmak üzere Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

"İNSANLAR TATİL YAPMAYI HEDEFLİYOR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, 5 temmuzdan sonra Arap ülkelerinden gelecek uçakların dolu olduğunu söyledi.

Saraçoğlu, “İnsanlar uzun süredir evlerinde veya şehirlerinde kalmaktan dolayı bunaldı. Rehabilite olma açısından insanlar tatil yapmayı hedefliyor.

Bu da hareketliliğin başlamasına vesile olacak. Avrupa Birliği ülkeleri kendi sınırları içerisinde daha çok turistik hareketliliğin olmasını önemsiyor.

Bu doğrultuda vatandaşlarını yönlendirdiklerini görüyoruz. Çünkü ekonomik olarak ülkeler ciddi bir şekilde bütçe açığı vermeye başladı. Bundan dolayı da Avrupa Birliği harcamaların kendi sınırları içerisinde kalmasına dikkat ediyor” dedi.

"RUSLAR AĞIRLIKLI OLARAK TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDER"

Türkiye olarak Rusya, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Arap ülkeleriyle daha çok ağırlıklı olarak ilişkiler içerisinde bulunduklarını belirten Saraçoğlu, “Bundan sonraki süreçte de Rusya ile olan ilişkilerimizde herhangi bir siyasî tartışma ve sıkıntı olmazsa Rusların ağırlıklı olarak Türkiye’yi ziyaret edeceğini düşünüyoruz.

Ukrayna ile ciddi ilişkilerimiz var. Biz TÜRSAB olarak Ukrayna pazarına yeni bir pazar olarak bakıyoruz. Oradan daha çok turist gelmesi için çaba sarf ediyoruz.

Almanya’dan Türkiye’yi tercih eden hem bizim hem de onların vatandaşları var.

Özellikle güneyde ve Ege sahilinde yıllardan beri kullandıkları mülkiyet hakları var. Bununla birlikte her şey dahil sistemde Türkiye çok büyük bir markadır. Özellikle de para biriminden dolayı kaliteli hizmeti ucuza alabiliyorlar” diye konuştu.

"ARAP ÜLKELERİNDEN ZİYARETÇİLERİMİZ VAR

Bursa’yı yeni turizm trendlerine de hazırladıklarını belirten Saraçoğlu, “Bursa, Arap coğrafyasının başkenti diyebiliriz.

Yavaş yavaş hareketlenmelerin başladığını görüyoruz. Arap ülkelerinden Kuveyt ve Katar’dan gelen ziyaretçilerimiz var. Spor faaliyetleri için gelen ve gelecek olan ekipler var. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu imkânlardan faydalanıyorlar.

Arap turizminin okullardan kapandıktan sonra daha da hareketleneceğini düşünüyoruz.

Baktığımızda 5 Temmuzdan sonra uçak seferlerinin dolu olduğunu görüyorum. Bu da 2 yıldır yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle verdiğimiz açığın kapanacağına işaret ediyor. Turizmciler ve oteller olarak her şeyiyle hazırız” şeklinde konuştu.





"BİZİM KADAR TURİSTLERDE KURALLARA UYACAK"

Korona virüs tedbirlerine Türk halkının bu dönemde daha da dikkat etmesi gerektiğini belirten Saraçoğlu, “Gelen turistler, bizler ne kadar kurallara uyuyorsak, onlar da uymak zorunda kalacaktır.

En kısa zamanda bu virüs kısıtlamaların bitmesini umuyoruz. Restoranların ve buna benzer yerlerin saat kısıtlamasının 21.00’dan daha ileriye alınması gerekiyor. Çünkü gelen turistlerin daha iyi hizmet alması için bu çok mühim.

Vatandaşımız kadar esnafımızın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi lâzım.

Eğer bizler kurallara uyar ve onların da uymasını sağlarsak, önümüzdeki dönemde bu korona virüs salgınından tamamen kurtuluruz. Turizmle salgın arttı gibi haberlerle karşılaşmamak için bizlerin öncelikle kurallara uyması gerekiyor” dedi.



