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    Araştırma: Özel jetle uçanlar, hava yollarına dönmek istemiyor

    Yapılan ankette, yüzde 94'lük kesim, gelecekte özel olarak uçmayı sürdüreceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:59
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    Araştırma: Özel jetle uçanlar, hava yollarına dönmek istemiyor

    Pek çok varlıklı gezgin, koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda hava yollarından vazgeçerek özel jetlere yönelmeye başladı.

    Yapılan yeni bir araştırma, çoğu gezginin henüz ticari havacılığa geri dönmeye hazır olmadığını söylüyor.

    Özel jet kullanımıyla ilgili anket

    Özel havacılık internet sitesi "Private Jet Card Comparisons" tarafından yapılan ankette, sektörde yeni olanların yaklaşık yüzde 94'ü, gelecekte özel olarak uçmaya devam etmeyi planladıklarını belirtti.

    Ortaya çıkan sonuçla ilgili olarak, "Kullanıcılar, özel havacılığın hem havaalanında hem de daha uygun alternatif havalimanlarını kullanarak nasıl zamandan tasarruf edebileceğini ilk elden gördü." denildi.

    Ortaya çıkan sonuçlar

    Bununla birlikte katılımcılar, daha önce olduğu kadar sık özel uçuş yapmayabileceklerini de dile getirdi.

    Özel havacılığı “düzenli olarak” kullanmaya devam edeceklerini söyleyenlerin oranı geçen yıl yüzde 57 iken, bu yıl yüzde 40'a düştü.

    CNBC'nin aktardığına göre, pandemi sona erdiğinde “ara sıra” özel olarak uçacaklarını söyleyenlerin sayısı yüzde 43'ten yüzde 55'e yükseldi.

    Araştırma: Özel jetle uçanlar, hava yollarına dönmek istemiyor #1


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