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    Arda Turan ikinci kez baba oldu

    Asil Aslan adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gelen çift, mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 11:57
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    Arda Turan ikinci kez baba oldu

    Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, ikinci kez anne ve baba mutluluğunu yaşadı.

    Çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Arda Turan mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    ADI ASİL ASLAN

    Erkek bebeğe Asil Aslan adının verildiği öğrenildi. Çiftin Hamza Arda bir çocukları daha var.

    "SAĞLIK GÜNLERDE TANIŞACAKSINIZ"

    Arda Turan, Instagram üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Değerli dostlarımız…

    Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

    Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır.

    Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz.

    Anlayışınız için teşekkür ederiz. Aslıhan-Arda Turan"

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