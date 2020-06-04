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Arda Turan oğluyla top koşturdu

Arda Turan oğluyla top koşturdu

Baba ve oğlunun eğlenceli hali, sosyal medyada binlerce kez izlenirken, Hamza Arda'nın yetenekli olduğu yorumları yapıldı.