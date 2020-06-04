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Arda Turan oğluyla top koşturdu
Baba ve oğlunun eğlenceli hali, sosyal medyada binlerce kez izlenirken, Hamza Arda'nın yetenekli olduğu yorumları yapıldı.
- Haber Merkezi
- 04.06.2020 - 18:03
Bir dönem Barselona forması giyen ve hala o kulübün oyuncusu olan Arda Turan, koronavirüs tedbirleri kapsamında şu sıralar evinden neredeyse çıkmıyor.
Oğlu Hamza Arda ile bol bol vakit geçiren Turan, bu anları sosyal medya adresi Instagram üzerinden paylaşıyor.
Güneşli havanın tadını çıkaran Arda Turan ve oğlu, birlikte top koşturdu.
'YETENEĞİ VAR'
Anne Aslıhan Doğan Turan'ın kayda aldığı görüntülerde, Hamza Arda'nın yetenekli bir futbolcu olabileceğine dair yorum yapıldı.
Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda futbola erken başladı İZLE
Baba ve oğlun eğlenceli halleri binlerce kez izlendi.