Haberler

Yaşam Haberleri

Arda Turan'ın paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı: Kadıköy'de kapkara gece!

Arda Turan'ın paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı: Kadıköy'de kapkara gece!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalya'yı 2-0 ile geçti. Arda Turan ise maç sonu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-lacivertli camiayı kızdırdı.