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- Arda Turan'ın paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı: Kadıköy'de kapkara gece!
Arda Turan'ın paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı: Kadıköy'de kapkara gece!
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 13:39
- Güncelleme : 23.08.2021 - 13:52
Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde iyi bir başlangıç yaptı.
İlk hafta Adana Demirspor'u 1-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in ikinci haftasında ise Antalyaspor'u 2-0 ile geçti.
Maça 2. gol damga vururken, Antalyalı oyuncular penaltı bekledi. Ancak gol iptal edilmedi, penaltı kararı çıkmadı.
Maç 2-0 tamamlanınca Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
ARDA'DAN "KADIKÖY" YORUMU
Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ancak Antalyasporlu futbolcular gol öncesinde lehlerine penaltı çalınması gerektiğini belirtip, itirazdan bulundu.
Hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmezken Antalyasporlu oyuncular son anlarda hareketsiz kalarak, protesto etti.
Arda Turan, maçın bitiminden hemen sonra Instagram hesabından siyah bir zemin paylaşarak, gülücük emojisi koydu.
Bu durum Fenerbahçelilerin tepksine neden oldu.