Ardahan Çıldır Gölü'nde renkli anlar Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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İHA

Ardahan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı devam ediyor..

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde gezen ve fotoğraf çekilen vatandaşlar, daha sonra atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor.

Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar, gönüllerince eğleniyor.

"Buz tabakasının çözülmemesi bizleri buraya çekiyor"

Nesli Levent, Malatyalı olduğunu ve Ardahan’a gelin olarak geldiğini söyleyerek, "Böyle bir güzelliği, böyle bir manzaranın keşfini Ardahan’dayken öğrendim. Tabii mart ayı olmasına rağmen gölde buz tabakasının çözülmemesi bizleri buraya çekiyor.

Bu tarz eğlencenin de olması bizler için çok güzel. Bu güzellikten mutluluk duyuyorum. İyi ki Ardahanlı oldum diyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)