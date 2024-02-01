Ardahan donuyor! Çıldır eksi 33 dereceyi gördü Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 dereceye düştüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde vatandaşlar, ilk defa bu kadar soğuk gördüklerini söyledi.

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AA

Türkiye'nin birçok bölgesi, soğuk havanın etkisi altına girdi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ise eksi 33 dereceyle rekor kırdı.

Soğuk hava nedeniyle özellikle akşamları sessizliğe gömülen Çıldır'da vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Yaklaşık 2 bin 630 nüfuslu ilçe merkezinde yaşayanlar, genelde evlerinde ve kahvehanelerde soba başında çay içerek ısınmaya çalışıyor.

Soğuk nedeniyle yerleşim yerine, akşamları sis ile pus çöküyor ve camlar buzla kaplanıyor.

"Akşam hayat bitiyor"

Aşık Şenlik Mahallesi Muhtarı Dural Karahan, ilk kez bu kadar soğuk hava gördüklerini söyledi.

Soğuk havanın akşamları adeta ilçeyi esir aldığını ifade eden Karahan, "Akşam adeta hayat bitiyor. Biz de zamanımızı kahvede geçirmeye çalışıyoruz. Tek isteğimiz bu bölgelere de artık doğal gazın gelmesidir. O zaman soğuklarla mücadele etmek daha kolay olacak ve inşallah göç durmuş olacak." dedi.

85 yaşındaki Durdağı Çapan ise ilk kez bu kadar soğuk gördüğünü belirterek, hem dondurucu soğukların hem sisin hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Veyis Koç da bugüne kadar Göle ilçesinin çok soğuk olduğunu ancak Çıldır'ın Göle'yi geçtiğini anlatarak, "Eskiden Göle çok soğuktu ama artık biz rekor kırdık. Bu gidişle eksi 40'a kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)