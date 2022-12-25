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    Ardahan hava sıcaklığı eksi 14,8 derece

    Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi altına giren kentte, hava sıcaklığı düştü. Birçok ilçede donma meydana gelmeye başladı.
    • 25.12.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 13:29
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    Ardahan hava sıcaklığı eksi 14,8 derece

    Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü...

    Yurdun birçok noktasını atkisi altına alan kar yağışı, Ardahan'da da yüzünü gösterdi.

    Kentte şiddetli kar yağışıyla birlikte kapı kilitleri ve camların buz tuttuğu görüldü.

    Ağaçlar ve tel örgüler kırağı ile kaplandı.

    Çıldır Gölü'nün donması bekleiyor

    Öte yandan bölgedeki Çıldır Gölü'nde, her yıl kış festivalleri düzenleniyor. Şimdilerde beklenen kalınlıkta donmadığı belirlendi.

    DHA'nın aktarımına göre; yağışların artmasıyla birlikte gölde festivallerin yeniden başlaması bekleniyor.

    Ardahan hava sıcaklığı eksi 14,8 derece ViDEO

    Ardahan hava sıcaklığı eksi 14,8 derece #1

    Hava sıcaklıkları

    Ardahan merkezinde hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 14,8 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere, Çıldır'da 14,3, Göle'de 14, Damal'da 13,7, Hanak'ta 10,8 ve Posof'ta 8,6 olarak ölçüldü.

    Ardahan hava sıcaklığı eksi 14,8 derece #2

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