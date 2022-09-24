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    Ardahan'a yılın ilk karı yağdı

    Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Sahara Geçidi ve Ilgar Dağları'nın zirvesine kar yağdı.
    • 24.09.2022 - 23:34
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    Ardahan'a yılın ilk karı yağdı

    Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

    Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2640 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı’nın zirvesi beyaza büründü. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

    Buzlanma uyarısı yapıldı

    İHA'nın haberine göre, kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

    Ardahan a yılın ilk karı yağdı #1


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