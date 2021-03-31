Ardahan'da 5 çocuk annesi, kuzularına evde bakıyor

Hayvancılıkla geçimini sağlayan 5 çocuk annesi Nergis Çankaya, gününün neredeyse tamamını evine getirdiği kuzu ve oğlaklarıyla geçiriyor.

Ardahan'ın Posof ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyünde ailesiyle hayvancılık yapan 65 yaşındaki Nergis Çankaya, kuzu ve oğlakların bakımını üstlendi.

Çocukları diğer hayvanlarla ilgilenirken, kendisi de yavruların bakımını yapan Çankaya, yemlerini de elleriyle veriyor.

HER İŞE YETİŞİYOR

Oğlak ve kuzuları yanından ayırmayan Çankaya, her sabah ahıra giderek, kontrol ediyor. Daha sonra oğlak ve kuzular ile eve dönen Çankaya, torunlarına yün çorap örerken bir yandan da yavrularla ilgileniyor.

"HAYVANA İYİ BAKACAKSIN Kİ VERİMLİ OLSUN"

Hayvanların sevgiye ihtiyacı olduğun söyleyen Nergis Çankaya, "Aile olarak gelir kaynağımız hayvancılık. Bizler işimizi severek yapıyoruz. Siz hayvana iyi bakacaksınız ki onlar da verimli olsunlar ve size baksınlar. Hele hele keçi ve kuzu ayrı ilgi ve sevgiye muhtaç. Biz de onları yanımızdan ayırmıyoruz." dedi.

































