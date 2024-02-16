Ardahan'da aç kalan tilki şehre indi Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp şehre inen tilkiyi besleyen vatandaşlar o anları görüntüledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ardahan’da görenlerin içini ısıtan bir olay yaşandı.

Etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte aç kalan hayvanlar, bazen yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor.

Yiyecek bulamayan bir tilki de Arıcılık Gen Merkezi Müdürlüğü'nde bulunan lojmanların önüne kadar geldi.

Elleriyle beslediler

Tilkinin aç olduğunu fark eden Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, tilkiyi etle besledi. Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.

"Yabani hayvanlara yem verilmesi gerekiyor"

Aydın, kar yağışı çok olunca yaban hayatı da olumsuz etkilediğini söyledi. Aydın, ’’Son günlerde yoğun kar yağışıyla birlikte yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Özellikle böyle yabani hayvanlara yem ve bu tarz yiyecek verilmesi gerekiyor. Yoksa böyle evlerin önüne kadar geliyor. Bizim de bugünkü misafirimiz olan tilkiyi etle besledik." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)