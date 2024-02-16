Ardahan'da aç kalan tilkinin karla kaplı arazide 1 saatlik avı Göle ilçesinde doğada aç kalan bir kızıl tilkinin, karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakaladığı anlar görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Ağır kış koşullarıyla mücadele eden bir kızıl tilki, Göle-Ardahan kara yolunun karla kaplı arazisinde açlıkla mücadele ederken fare avlamak için görüntülendi.

1 saat boyunca izini sürdüğü fareyi avladı

Tilkinin avlanma yetenekleriyle tanınan bu hayvan, koku ve ses izlerini kullanarak kar altında gizlenen fareyi bulmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saat boyunca iz sürdü ve sonunda hedefine ulaştı, karnını doyurdu.

Tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden sessizce uzaklaşarak gözden kayboldu.