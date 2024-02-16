AA & Ensonhaber
Ağır kış koşullarıyla mücadele eden bir kızıl tilki, Göle-Ardahan kara yolunun karla kaplı arazisinde açlıkla mücadele ederken fare avlamak için görüntülendi.
1 saat boyunca izini sürdüğü fareyi avladı
Tilkinin avlanma yetenekleriyle tanınan bu hayvan, koku ve ses izlerini kullanarak kar altında gizlenen fareyi bulmaya çalıştı.
Yaklaşık bir saat boyunca iz sürdü ve sonunda hedefine ulaştı, karnını doyurdu.
Tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden sessizce uzaklaşarak gözden kayboldu.
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