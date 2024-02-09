Ardahan'da çatılardan düşen buz kütleleri arabalara zarar verdi

Soğuk hava yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni tamamen etkisi altında kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Olumsuz hava şartlarıyla mücadele eden kentlerden biri de Ardahan oldu.
Hava sıcaklığı eksi 30'lara düştü
Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı -31 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kütleleri, yolda yürüyenler için tehlike saçtı.
Buz kütleleri araçlara zarar verdi
Bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 3 aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü.
Bazı araçların ön camında büyük çatlaklar meydana gelirken bazı araçların üst kısmı içe çöktü.
Tehlike saçan olayda ölen ya da yaralanın olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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