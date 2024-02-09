Haberler



Yaşam



Ardahan'da çatılardan düşen buz kütleleri arabalara zarar verdi

Ardahan'da çatılardan düşen buz kütleleri arabalara zarar verdi Kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle çatılarda oluşan buz kütleleri araçların üzerine düşerek maddi hasar oluştururken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.