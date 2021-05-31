Ardahan'da domuz sürüsü yola indi

Yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehre inerek otoyolu trafiğe kapattı.

Ardahan’da Hanak-Ardahan Karayolunda 15’e yakın domuzdan oluşan sürü yolu kapattı.

Önüne çıkan domuzları gören sürücü Burak Değirmenci, kornoya basarak sürüyü dağıttı.

“BU MANZARAYA ALIŞIĞIZ”

Yiyecek bulamayan domuzların şehre indiklerini belirten Değirmenci, “Bu manzaraya çoğu zaman rastlarız. Soğuk havalarda yiyecek bulamadıklarında böyle yerleşim yerlerine doğru inerler ve böyle görürüz zaman zaman” dedi.













