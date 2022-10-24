Ardahan'da göğermiş peynirden döner beğenildi

Ardahan'ın farklı lezzeti göğermiş peynirden döner yapan girişimci İlter Avşar, İstanbul Maltepe'de müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.

Evli ve 2 çocuk babası İlter Avşar, memleketi Ardahan'dan geldiği İstanbul'da yaklaşık 25 yıldır yöresel ürünleri farklı şekillerde sunarak müşterilerini ağırlıyor.

Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Avşar, Maltepe Dragos sahilinde kaz etinden yaptığı "Kazmacun"un da aralarında bulunduğu farklı lezzetlerle müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Göğermiş peynirden "eritme döner"

Avşar'ın son ürünü de göğermiş peynirden ürettiği döner oldu. Avşar'ın "Eritme döner" diye tanıttığı göğermiş peynirden yapılan döner, sosyal medyada da ilgi gördü.

AA'nın haberine göre; İlter Avşar, küflü peyniri bir aydır menüye koyduklarını belirterek, "Doğal antibiyotik, penisilin içeren göğermiş peynir bizim için çok kıymetli. Konya'da da Bayburt'ta da oldukça değerli. Yiyen adeta tutuluyor, devamlı arıyor. Çok lezzetli olduğunu herkes söylüyor. Bilmeyenlerin de öğrenmesini istiyoruz. Şifa diyoruz biz buna." dedi.

Peynirin 6 ay karanlık, kerpiç evlerde ve taş odalarda olgunlaştığını anlatan Avşar, "Bu küf, doğal bir oksijen ile oluşan bir küftür. Peynir havasız kaldığı için yeşilimsi rengi alıyor. Avrupa'da, İtalya'da Gorgonzola, Fransa'da rokfor dediğimiz bu peynire bizde de göğermiş peynir diyoruz. Dolayısıyla herkes tarafından tadılmalı." diye konuştu.

"Siparişi yetiştirmekte zorlanıyoruz"

Sosyal medyadan olumlu tepkiler aldıklarına değinen Avşar, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, Z kuşağı dediğimiz bilmeyenler bu peyniri bilmiş oldu. Ufak bir dokunuşla milyonlara eriştik. İstanbul'da olmamıza rağmen Konya'da viral olduk. Ardahan'da da çok paylaşım oldu. Bizi çok mutlu ediyor, milyonlara ulaştı. Siparişi yetiştirmekte zorlanıyoruz. İzmir, Hatay ve Balıkesir gibi illerden çok ciddi sipariş gelmekte. Bir ayda yaklaşık 1,5 ton göğermiş peynir sattık. Satışı şu an durdurma noktasına geldik. Çünkü bu kadar sipariş olacağını tahmin etmemiştik. Döneri taktıktan sonra farklı bir ilgi, akım başladı. Girişimciler geldi 'Biz de bu döneri taksak nasıl olur?' dediler. Onlara da bu hikayeyi söyledik, neden olmasın."





"Göğermiş eritme döner"

Hafta sonları 08.00-22.00 saatleri arasında döner servisi yaptıklarını belirten Avşar, şunları söyledi:

"Günde 3-4 defa takıyoruz. Her şiş 25 kilogram. 3 kerede 75 kilo döner eritiyoruz. Hafta içi talep var ama biz onu hafta sonuna saklıyoruz. Çünkü peynir yok, kıymetli. Raf ürünü olmadığı için bulmakta zorlanıyoruz. Şu anlık sadece hafta sonu misafirlerimize sunuyoruz. Peynirin çiğ olarak satışı 220 lira, lavaş olarak döner taktığımız zaman da 55 lira olarak içinde pul biberi, tereyağı ile servis ediyoruz. Ben küflü peynire 'Eritme döner' dedim. Göğermiş eritme döner. 'Yedik eritme dönerinden, doyamadık lezzetinden' diye slogan attım. Misafirlerimize 'Eritme dönere gelin' diye hitap ediyorum."