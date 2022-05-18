Ardahan'da hava sıcaklığı besicilere yaradı

Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık yapan besiciler, baharın gelişiyle birlikte hayvanlarını kapalı alandan çıkararak meraya indirmeye başladı.

Kışın bitmesi ve baharın karları eritmeye başlamasıyla, Doğu Anadolu'da besiciler hayvanlarını meraya indirmeye başladı.

Besiciler kar yağışlarında kapalı alanda korudukları ve besledikleri hayvanları, sıcak havada dışarıya çıkartarak otlatmaya devam edebiliyor.

Yem maliyetinden kurtulmanın sevinci yaşanıyor

Ardahan'da günün büyük bölümünü sürülerinin başında geçiren besiciler, yem maliyetlerinden kurtulmanın da sevincini yaşıyor.

Kışın çok çetin geçtiği ve yılın büyük bir bölümünün soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğunu söyleyen Besici Erdal Kılıç, hayvanların daha sağlıklı beslenmesi için meralara salındığını söyledi.

"Meraların yeşermesi bizi sevindirdi"

Erdal Kılıç İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu kış çok ağır geçti. Besi hayvanlarımızı bahara çok zor attık. Yem fiyatları çok arttı ve hayvanlarımız maalesef zayıf ve bakımsız kaldı. Bu kış gerçekten çok mağdur olduk. Havaların ısınması ile birlikte hayvanlar merayla buluştu. Mayıs ayı olmasına rağmen içeride besicilik devam ediyordu. Son günlerde sağanak yağışla birlikte karların erimesi sonucu meraların yeşermesi bizleri sevindirdi." dedi.