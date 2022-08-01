- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Ardahan'da her gün bakımevine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
Ardahan'da her gün bakımevine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor. Tilkiyi besleyen bakımevinin bekçisi Serkan Çiftçi ise bu durumdan memnun.
- 01.08.2022 - 10:19
- Güncelleme : 01.08.2022 - 11:20
Ardahan'da yaşayan Serkan Çiftçi'nin tilki ile olan ilişkisi, görenleri gülümsetiyor.
Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan Ilgar Bakımevi'nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin penceresine kadar gelerek bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.
Serkan Çiftçi'nin, bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri ve izleyenleri şaşırtıyor.
Tilki yiyecekleri Çiftçi'nin elinden yiyor
Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri Çiftçi'nin elinden yiyor.
Bekçi bu durumdan memnun
İHA'nın haberine göre: yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.
Ardahan'da her gün bakımevine gelen tilkiyi elleriyle besliyor ViDEO