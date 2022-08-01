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Ardahan'da her gün bakımevine gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Ardahan'da her gün bakımevine gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor. Tilkiyi besleyen bakımevinin bekçisi Serkan Çiftçi ise bu durumdan memnun.