İHA
Ardahan’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da yiyecek ararken görüntülendi.
Tilkinin fare avı kamerada
Ardahan-Artvin kara yolu Sulakyurt köyü yakınlarında karla kaplı arazide yiyecek arayan bir tilkinin av mesaisi görüntülendi.
Arazide gezinen tilkinin fare avı renkli görüntüler oluşturdu. Farelere odaklanan tilki, avını kısa sürede yakalıyor. Tilki burada yakaladığı fareyi yiyerek karnını doyurmaya çalıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış