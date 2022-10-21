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    Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu

    Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Ekipler, yol açma çalışması için düğmeye bastı.
    • 21.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:08
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    Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu

    Yurtta soğuk hava, etkisini göstermeye başladı.

    Yüksek kesimlerde sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle kar yağışı etkisini gösteriyor.

    Ardahan-Şavşat kara yolunda beyaz örtü

    Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, bu durumdan nasibini aldı.

    Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için harekete geçti.

    Karla mücadele çalışması

    Kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. Öte yandan, bölgede görüş mesafesi düştü.

    Ayrıca, ekim ayında Ardahan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı. AA'nın haberine göre, kentte dün etkili olan sağanak, sabaha doğru özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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