Havaların soğumasıyla birlikte yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar, kar yağışı sonrası büyükbaş hayvanlarını erkenden köylere indirmek zorunda kaldı.

Doğu Anadolu'ya erken gelen kış, yüksek rakımlı yaylalarda geçimlerini hayvancılıkla sağlayan halkı mağdur etti.

Sert başlayan kış nedeni ile yaylacılar köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

KAR 15 SANTİMETREYİ AŞTI

Ardahan’ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Yaylası, gece beyaz örtüyle kaplanan köyler arasında yer alıyor.

Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı bölgede uyanan köy halkı sürpriz yaşadı.

Ardahan'da kış erken başladı: Besiciler mağdur oldu ViDEO







"BİZ DE AÇ KALDIK HAYVANLARIMIZ DA AÇ KALDI"

Yaz aylarında yaylaya çıkan besicilerden Cemal Atan, ’’Bu yıl kar erken geldi. İnsanlar ve hayvanlar mağdur oldu. Gördüğünüz gibi besiciler hayvanlarını kendi imkânlarıyla köye indirmeye çalışıyor. Çünkü kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplandı ve hayvanların yiyecek bulma imkanı kalmadı.

15 santimetreyi bulan kar nedeniyle hayvanlar aç kalınca besiciler de çareyi hayvanlarını köye indirmekte buldu. Kar yağışı sonrası biz de aç kaldık, hayvanlarımız da aç kaldı. O yüzden köye iniyoruz." dedi.



















