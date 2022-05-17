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    Ardahan'da menderesler görüntülendi

    Göle ilçesindeki menderesler, izleyicilerine keyif dolu anlar yaşatıyor.
    • 17.05.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 10:46
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    Ardahan'da menderesler görüntülendi

    Menderesler, yağan karların ilkbaharda erimesiyle birlikte adeta yeniden canlandı.

    Ardahan'da yer alan menderesler, helikopterden objektiflere yansıdı.

    Kılcal damarlar gibi kıvrılıyor

    Göle ilçesinde doğanın canlanmasıyla yeşeren arazilerin arasında tıpkı kılcal damarlar gibi kıvrılan menderesler, ortaya eşsiz manzaralar çıkarıyor.

    Bölge, zengin bitki örtüsü ve eriyen karların doldurduğu su kaynaklarıyla dikkati çekiyor.

    Eşsiz manzara havadan görüntülendi

    Kıvrımlarıyla eşsiz manzara oluşturan dere ve menderesleri, AA ekibi görüntülendi.

    Göle ovasındaki menderesler, bölgede yeşilin tonlarının görülebildiği meralarda otlayan hayvanlarla bütünleşen manzarasıyla büyülüyor.

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