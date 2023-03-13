Ardahan'da öğrencileri gönüllü berberler tıraş etti Ardahan merkeze bağlı köy okullarında öğrenim gören erkek öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapılıyor.

Ardahan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, Ardahan genelinde başlatılan ‘Merkezim her yerde’ projesi kapsamında gönüllü kuaförler ile köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapılıyor.

Gençlik lideri Tolgay Gökdemir, köy okullarında okuyan ve şehir merkezine gelemeyen öğrencilerin gönüllü kuaförler tarafından saç kesiminin yapıldığını söyledi.

"Tüm köy okullarına gitmeyi amaçlıyoruz"

Gökdemir, ’’Bu proje ile köy köy dolaşıp köy okullarında okuyan öğrencilerin saç kesimi ve bakımını yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Tunçoluk köyü Şehit Güven Yılmaz İlkokulu'ndan başladık. İlerleyen günlerde merkeze bağlı tüm köy okullarına gitmeyi amaçlıyoruz’.’ dedi.

Kuaför Yasin Talay ise köy okullarında okuyan öğrencilerin saç bakımını yaptıklarını söyledi.