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    Ardahan'da şehre ayı indi

    Ardahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.
    • İHA
    • 21.10.2020 - 02:45
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 02:55
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    Ardahan'da şehre ayı indi

    Vahşi ortamda yaşayan hayvanlar, zaman zaman yiyecek bulamadıklarında şehre inebiliyor.

    Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.

    YİYECEK ARAYIŞINI SÜRDÜRDÜ

    Tel örgüyle kaplanan yol kenarında yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü.

    Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.
    O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.

    Ardahan'da şehre ayı indi VİDEO


    Ardahan da şehre ayı indi #1

    Ardahan da şehre ayı indi #2

    Ardahan da şehre ayı indi #3

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