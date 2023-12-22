İHA
Havaların soğumasıyla birlikte başlayan kar yağışı, sabahları yerini dona bırakıyor...
Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.
Arabalara battaniye önlemi
Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine battaniye ve karton ile kapatıyor.
"Araçlarımız çalışmıyor"
Tarık Şimşek, "Eski kışımız yok ama yine de gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor." dedi.
Şimşek, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava nedeniyle araçlarımız çalışmıyor. Çözüm olarak battaniye öreterek araçlarımızı koruyoruz.
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