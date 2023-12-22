Ardahan'da sıcaklık eksi 9'a düştü! Araçlar dondan battaniyeyle korundu Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşlar, gece saatlerinde eksi 9 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçlarının donmasını önlemek için battaniye ile korumaya çalıştı..

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İHA

Havaların soğumasıyla birlikte başlayan kar yağışı, sabahları yerini dona bırakıyor...

Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.

Arabalara battaniye önlemi

Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine battaniye ve karton ile kapatıyor.

"Araçlarımız çalışmıyor"

Tarık Şimşek, "Eski kışımız yok ama yine de gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor." dedi.

Şimşek, şunları söyledi:

Özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava nedeniyle araçlarımız çalışmıyor. Çözüm olarak battaniye öreterek araçlarımızı koruyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)