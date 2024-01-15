Ardahan'da soğuk gece... Termometreler eksi 30'u gösterdi Doğu illerinde etkili olan kar yağışından sonra hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi.

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İHA

Türkiye soğuk ve karlı havaya teslim...

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.

Göle dondu: -30

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29,8 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Yaklaşık 3 aydır kışı yaşadıklarını fakat bugün Sibirya soğuklarını hissettiklerini söyleyen Ahmet Rıfat Vural, ’’Bugün hava çok soğuk. Yaklaşık 3 aydır kıştayız ama bugün Göle ilçesi eksi 29 dereceyi, Ardahan ise eksi 25 dereceyi görmüş durumda. Şu anda gerçekten donuyoruz.’’ dedi.

Hayatı durma noktasına getirdi

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 29,8 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 23,9, Çıldır’da 19,9, Posof’ta 16,7, Damal’da 21 ve Hanak’ta eksi 23,8 dereceyi gösterdi.

Bölgedeki diğer şehirlerde durum

Ardahan'da termometreler bu seviyeleri görürken bölgedeki diğer illerde de durum farklı değil.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum ve Bayburt’ta 15, Ardahan’da 17, Erzincan ve Bingöl’de 6, Malatya ve Iğdır’da 4, Kars’ta 16, Ağrı’da 11, Tunceli’de 7, Elazığ’da 3 derece olarak kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)