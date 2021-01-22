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Ardahan'da soğuk hava
Kentte soğuk havanın etkisi, fotoğraf karelerine yansıdı.
- AA
- 22.01.2021 - 11:01
- Güncelleme : 22.01.2021 - 11:20
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da kar yağışı sonrasında cadde ve sokaklar beyaza büründü.
ARDAHAN'DA DONDURUCU SOĞUK
Kar yağışı ve soğuk havayla yol ve kaldırımların yanı sıra çatılarda buz sarkıtları oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı.
Kentte vatandaşlar; karla kaplanan ev, iş yerleri ve araçlarının üzerini temizledi.