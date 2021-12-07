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    Ardahan'da soğuk havalar

    Soğuk havaların etkisiyle her yer buz tutarken, vatandaşların günlük hayatının etkilenmemesi için belediye ekipleri çalışma yürütüyor.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:23
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    Ardahan'da soğuk havalar

    Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

    Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

    TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

    Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

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