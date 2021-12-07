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Ardahan'da soğuk havalar
Soğuk havaların etkisiyle her yer buz tutarken, vatandaşların günlük hayatının etkilenmemesi için belediye ekipleri çalışma yürütüyor.
- İHA
- 07.12.2021 - 09:38
- Güncelleme : 07.12.2021 - 10:23
Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.