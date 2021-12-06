Karşı karşıya gelen kediyle tilkinin birbirleriyle ettiği kavga, kameraya yansıdı. Kavganın ardından tilki, kediden kaçtı.

Ardahan'ın merkezinde gece saatlerinde yolda kedi ve tilki karşılaştı.

Karşı karşıya gelen tilki ve kedi bir anda kavga etmeye başladı.

Tilki ve kedinin bu halini gören vatandaş, gülümseten kavgayı cep telefonu kamerası ile kaydetti.

TİLKİ KEDİDEN KAÇTI

Kavganın ardından tilki, kediden kaçarak uzaklaştı.

Ardahan'da tilkiyle kedinin kavgası, tebessüm ettirdi VİDEO









