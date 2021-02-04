Bir doktora öğrencisinin ormana yerleştiği fotokapana yansıyan görüntüler, belgeselleri aratmadı.

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci, yaban hayvanları hakkında bilgi edinmek amacıyla Yalnızçam Ormanı'na fotokapan yerleştirdi.

Gece ve gündüz saatlerinde çekim yapan fotokapana kurt, domuz sürüsü ve ala karga görüntüleri yakalandı. Hayvanların sergilediği hareketleri yakalayan fotokapan, belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydetti.

Keçeci, Yalnızçam Ormanlarında belirli aralıklarla değişik bölgelere kurduğu fotokapanla ayı, domuz, kartal, şahin, sincap ve sansar gibi hayvanların doğal yaşamındaki kaydedilen görüntülerini sosyal medyada da paylaşıyor.

GEYİKTEN AYIYA, BİR ÇOK HAYVAN YAKALADI

Her hafta sonu yaptığı yürüyüşlerle farklı bölgelere bıraktığı fotokapanın kaydettiği görüntüleri belli sürelerle kontrol eden Keçeci, geyikten ayıya birçok hayvanı yaşam alanlarını kayıt altına alıyor.

Kuş sesleriyle birlikte çakal, tilki, boz ayı ve geyik sürülerinin ormanda yiyecek araması kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler belgesel çekimlerini aratmıyor.

Ardahan'da vahşi yaşam, fotokapana yansıdı VİDEO







"DOĞAYA SAHİP ÇIKALIM"

Doğa fotoğrafçılığı da yapan ve bu zamana kadar birçok hayvan görüntüleyen Çağdaş Keçeci, “Hayvanların neslinin üremesi ve korunması bizim elimizde. Doğaya sahip çıkalım. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime inanıyorum.” dedi.



