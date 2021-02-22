Euro
8.4937
0.35%
Dolar
6.9988
0.25%
Altın
404.51
1.12%
Borsa
1.565
0.33%
Bitcoin
393.800
-2.43%
EXEN Coin
16.78
-1.92%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Ardahan'da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı

    Ardahan’da donmak üzere olan yaralı vahşi kurt, köylüler tarafından kurtarıldı. Kurt, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı

    Ardahan-Kars karayolu üzerindeki Çamlıçatak köyü mevkiinde, Çamlıçatak köyü sakinlerinden Nursel Altun isimli vatandaş, aracıyla köyüne giderken yol ortasında yaralı ve donmak üzere olan bir kurt fark etti.

    SOBA YAKIP ISITTILAR

    Altun, yaralı kurdu aracına bindirerek köyünde bulunan köy değirmeni dinlenme odasına götürdü.

    Burada gece boyu soba yakarak sıcak tutulan kurdun beslenmesi de sağlandı.

    Nursel Altun, daha sonra hayvanseverler ve doğa koruma görevlileri ile irtibata geçerek yardım istedi.

    Ardahan da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı #1

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen kurt, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

    Yaralı kurt, tedavi edildikten sonra bulunduğu yerde doğal yaşamına bırakılacak.

    Ardahan da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı #2

    Ardahan da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı #3

    Ardahan da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı #4

    Ardahan da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı #5

    Ardahan da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir