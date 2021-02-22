Ardahan'da yaralı kurt donmaktan kurtarıldı

Ardahan’da donmak üzere olan yaralı vahşi kurt, köylüler tarafından kurtarıldı. Kurt, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Ardahan-Kars karayolu üzerindeki Çamlıçatak köyü mevkiinde, Çamlıçatak köyü sakinlerinden Nursel Altun isimli vatandaş, aracıyla köyüne giderken yol ortasında yaralı ve donmak üzere olan bir kurt fark etti.

SOBA YAKIP ISITTILAR

Altun, yaralı kurdu aracına bindirerek köyünde bulunan köy değirmeni dinlenme odasına götürdü.

Burada gece boyu soba yakarak sıcak tutulan kurdun beslenmesi de sağlandı.

Nursel Altun, daha sonra hayvanseverler ve doğa koruma görevlileri ile irtibata geçerek yardım istedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen kurt, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yaralı kurt, tedavi edildikten sonra bulunduğu yerde doğal yaşamına bırakılacak.