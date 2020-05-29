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    Ardahan'da yavru tilki görüntülendi

    Yol kenarında annesinin yiyecek getirmesini bekleyen sevimli yavru tilki, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 12:05
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    Ardahan'da yavru tilki görüntülendi

    Ardahan'ın Tepeler köyünde, yol kenarına yuva yapan bir tilki, yavruları için yiyecek aramaya gidince, yavrulardan bir tanesi ise kendisini yuvadan dışarı attı.

    YOL ÜZERİNDE ANNESİNİ BEKLEDİ

    Annesinin yiyecek getirmesini dışarıda, yuvalarının üzerinde bekleyen tilki yavrusu herhangi bir ses duyunca, yuvaya geri girerek saklanıyor.

    Ardahan'da yavru tilki görüntülendi VİDEO

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