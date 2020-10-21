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- Ardahan'da yemek bulamayan ayı şehre indi
Ardahan'da yemek bulamayan ayı şehre indi
Yiyecek aramak için şehre inen bozayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 21.10.2020 - 09:58
Aracıyla Kars yolundan Ardahan'a giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan bir bozayı gördü.
Yol kenarında yiyecek arayan bozayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden şehirde dolaşmayı sürdürdü.
ŞEHRE İNEN BOZAYI KAMERADA
Yemek arayışını sürdüren ayının o anları saniye saniye cep telefonuna yansıdı.
Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.
Ardahan'da yemek bulamayan ayı şehre indi VİDEO