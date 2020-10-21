Dolar
7.8328
-0.4208%
Euro
9.2859
-0.1494%
Altın
1918.72
0.6578%
Borsa
1220.2
0.8088%
G. Altın
482.788
0.113%
Bitcoin
95683.29
1.898%
EXEN Coin
10.92
-6.25%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Ardahan'da yemek bulamayan ayı şehre indi

    Yiyecek aramak için şehre inen bozayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 09:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da yemek bulamayan ayı şehre indi

    Aracıyla Kars yolundan Ardahan'a giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan bir bozayı gördü.

    Yol kenarında yiyecek arayan bozayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden şehirde dolaşmayı sürdürdü.

    ŞEHRE İNEN BOZAYI KAMERADA

    Yemek arayışını sürdüren ayının o anları saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

    Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.

    Ardahan'da yemek bulamayan ayı şehre indi VİDEO

    Ardahan da yemek bulamayan ayı şehre indi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir