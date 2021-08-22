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    Ardahan'daki iki arkadaş, kargayı eliyle besledi

    Her gün yanlarına gelmeye başlayınca 'Yakup' ismini verdikleri kargayla ilgilenen ilgilenen 2 arkadaş, kargayı elleriyle besliyor.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 16:33
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    Ardahan'daki iki arkadaş, kargayı eliyle besledi

    Ardahan Göle'de emlakçılık yapan Coşar Efe Atalay ve çay ocağı işletmecisi arkadaşı Akın Daş, bir kargayla ilgilenmeye başladı.

    Arkadaşlar, her gün yanlarına geldiğini söyledikleri kargaya 'Yakup' ismini verdi.

    İki arkadaş, kargayı beslerken de görüntülerini çekiyor.

    "HER ACIKTIĞINDA GELİYOR"

    Karganın kendilerine alıştığını ifade eden 2 çocuk babası Coşar Efe Atalay (56), "Her acıktığında geliyor. Geldiğinde öterek bizi uyarıyor. Biz de kendisini kaşarla, salamla  besliyoruz. Suyunu veriyoruz. Biz de Yakup’a çok alıştık." dedi.

    Ardahan'daki iki arkadaş, kargayı eliyle besledi VİDEO

    Ardahan daki iki arkadaş, kargayı eliyle besledi #1

    Ardahan daki iki arkadaş, kargayı eliyle besledi #2

    Ardahan daki iki arkadaş, kargayı eliyle besledi #3

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