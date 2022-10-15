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    Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim

    Türkiye'nin her köşesi birbir güzellikte. Sohbaharın renklerinin hakim olduğu ve görsel şölene dönüşen kentlerden birisi de Ardahan oldu.
    • 15.10.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 16:54
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    Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim

    Ardahan'ın Göle ilçesindeki ormanlık alanlar ve ova sonbahar renklerine büründü. Bölge halkı, doğa tutkunlarını bu güzellikleri görmeleri için bölgeye davet etti.

    Her mevsim farklı güzel

    Kışın soğuk ve çetin geçtiği ilçede özellikle sarıçamla kaplı ormanlık alanlar ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

    Göle ovası, sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının bütün toplarına büründü

    Şu sıralar sonbahar renklerinin hakim olduğu ilçedeki Göle ormanlığında yer alan ağaçlar ile Göle ovası, sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının farklı tonlarından oluşan renklerle kaplandı.

    Güzel manzaralar oluşan ilçede vatandaşlar ormanlık alanlarda gezerek sonbaharın tadını çıkartıyor.

    Ardahan

    "Kışın ayrı, yazın farklı, sonbaharda ise bir başka güzel"

    Yöre sakinlerinden Serkan Yıldırım, yurtta kışın en soğuk geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen Göle'nin kışın ayrı, yazın farklı, sonbaharda ise bir başka güzel olduğunu söyledi.

    Ardahan

    "Gelip buraları görmek gerek"

    Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden Yıldırım, "Şu an Göle ormanları ve Göle ovası, sararan renklerle bir başka güzellik ve manzara sunuyor. Gelip buraları görmek gerek." dedi.

    Ardahan


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