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    Ardahanlı balıkçı 1.5 metrelik balık yakaladı

    Tek avında boyu 1 metreyi aşan 5 yayın balığı yakalayan balıkçı, kilosunu 50 liradan satışa çıkardı.
    • 29.11.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 17:44
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    Ardahanlı balıkçı 1.5 metrelik balık yakaladı

    Ardahanlı balıkçı, alışılmışın dışına bir av yakaladı.

    Kura Nehri'nde balıkçılık yapan Doğan Bulutlar, Sarme mevkiinde oltasına ve ağına takılan yayın balıklarını güçlükle karaya çekti.

    Yayın balığı yakaladı

    Tek avında uzunlukları 1 metreyi aşan 5 yayın balığının yanı sıra, aynı türden 17 balık ve çok sayıda alabalık tutan Bulutlar, at arabasıyla şehir merkezine getirdiği balıkları satışa sundu.

    "Kilosunu 50 liradan satışa sundum"

    Bulutlar, ilk kez bu kadar yayın balığını bir arada yakalamanın sevincini yaşadığını belirterek, "Kilosunu 50 liradan satışa sundum. Şu an ilgi var. Bazıları yayın balığını, bazıları ise alabalığı tercih ediyor. Ancak yayın balıkları daha çok iriliği ve uzunluğuyla dikkati çekiyor." dedi.

    Ardahanlı balıkçı 1.5 metrelik balık yakaladı #1

    Ardahanlı balıkçı 1.5 metrelik balık yakaladı #2


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