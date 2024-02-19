Ardahan Çıldır Gölü'ne akın var! Tatilcilerin yeni rotası... Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ardahan Çıldır Gölü, son yılların gözde mekanlarından birisi sayılıyor.

Doğu Ekspresi ve tur operatörleri sayesinde bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

Gelen yerli ve yabancı turistler, Çıldır Gölü'ne uğramadan bölgeden ayrılmıyor.

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde, atlı kızak ile gezinti yapıyor.

Soğuk havaya rağmen bölgeden ayrılmıyorlar

Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar, gönüllerince eğleniyor.

"İnanılmaz bir duygu"

İstanbul’dan gelerek Çıldır Gölü’nü ziyaret eden Elif Doğa, ’’İnanılmaz güzel bir duygu. Tabii bir taraftan da atlarla böyle bu havada onları yorduğumuz için de ekstra bir üzüntü var ama muhteşem bir deneyim bence. Çok güzel ve herkese tavsiye ediyorum.’’ dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)