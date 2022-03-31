Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Arefe Günü araştırılıyor. Tatil planına başlamak isteyenler, "Arefe Günü ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamak üzere artık sayılı saatler kaldı ve hazırlıklar tamamlanmaya başladı.

Vatandaşlar 11 ayın sultanını karşılamaya heveslenirken, şimdiden ise arefe ve bayram planları yapılmaya başlandı.

Arefe dahil bayram tatili için güzel bir yerde plan yapmak isteyenler, şimdiden bilet almaya başladı.

Arefe dahil olmak üzere yine bayramda tatil yapmak isteyenler, "Arefe Günü ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Arefe Günü ne zaman 2022? İşte yanıtı...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü ise 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı

1. Gün:

2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı

2. Gün:

3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı

3. Gün:

4 Mayıs Çarşamba