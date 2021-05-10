Arife günü oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın sevabı

Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Ramazan Bayramı için az bir zaman kaldı. Bayram öncesinde ise birçok kişi "Arife günü oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Ramazan Bayramı bu sene 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Arife ya da arefe günü herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına geliyor.

Vatandaşlar ise arefe gününün yaklaşmasıyla “Arife günü oruç tutulur mu?” sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Aynı zamanda müslümanlar arife günü oruç tutmanın sevabını da araştırıyor.

Peki arife günü oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte konuyla ilgili Diyanet’te yer alan bilgiler…

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

13 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 12 Mayıs'da sona erecek. 12 Mayıs günü arife günü olacak.

Arife günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arife günü oruç tutulur.

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak;

“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir.