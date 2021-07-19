Arife günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? Arife günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi

Arife günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? Arife günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi

Kurban Bayramı'nın gelişini müjdeleyen arife gününde yapılacak ibadetlerin başında 1000 ihlas okumak geliyor. Müslümanlar, arife günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? sorusuna yanıt arıyor.

İslam alemi için önemli zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bugün ise Kurban Bayramı'nın gelişini müjdeleyen arife günü idrak ediliyor.

Arife gününü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, arife gününde 1000 İhlas'ın ne zaman, hangi vakitte okunduğunu merak ediyor. 4 ayetten oluşan ve Mekke döneminde inmiş olan 1000 ihlas Arapça ve Türkçe okunuşu araştırılıyor.

Arife gününde 1000 İhlas okumanın fazileti ve önemi dini kaynaklarda yer alıyor. İhlas suresi, halk tarafından surenin başlangıcı olan Kulhuvallahu Ehad ismiyle bilinir.

Peki arife günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? İşte arife günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi...

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

İslam aleminin bayramdan bir önceki gün olan arife gününde yapacağı ibadetler arasında 1000 İhlas Suresi okumak yer alıyor.

Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arife Günü meydana getirilen duadır." şeklinde bir Hadis söylemiştir.

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE, NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arİfe günü bin İhlas okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arife günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arife ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: ''Arife gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arife gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur.''

Arife günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arife günü bin İhlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU

İhlas Suresi Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

ARİFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

"Arife günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arife Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü Teâlâ'nın kıymet verdiği gündür."

"Arife Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arife Günü 1000 İhlas okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arife gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."