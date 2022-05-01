Arife günü 1000 İhlas okumanın fazileti: Arife Günü 1000 İhlas ne zamana kadar okunur?

Arife günü 1000 İhlas okumanın fazileti: Arife Günü 1000 İhlas ne zamana kadar okunur?

Ramazan Bayramı'nın müjdecisi Arife Günü'nde yapılacak ibadetlerin başında 1000 İhlas okumak geliyor. Peki Arife günü 1000 İhlas ne zamana kadar okunur? İşte Arife günü 1000 İhlas okumanın fazileti...

İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlamaya ve şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor.

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre, Ramazan Bayramı'nın gelişini müjdeleyen Arife ise bugün idrak ediliyor.

Herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamı taşıyan Arife gününde eller semaya yükselecek, bol bol ibadet edilecek, dualar okunup namazlar kılınacak.

Arife gününde 1000 İhlas okumanın fazileti ve önemi dini kaynaklarda yer alıyor. Bu noktada Müslümanlar, Arife günü 1000 İhlas okumanın önemi ve faziletlerini araştırıyor.

''Arife günü 1000 İhlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?'' sorusunun yanıtı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Mekke döneminde inen 4 ayetlik İhlas suresi, halk tarafından surenin başlangıcı olan Kulhuvallahu Ehad ismiyle biliniyor.

Peki Arife günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? Arife günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi nedir? İşte 1000 İhlas Arapça ve Türkçe okunuşu...

Arife günü 1000 İhlas okumanın faziletleri ve sırları

İslam aleminin bayramdan bir önceki gün olan Arife gününde yapacağı ibadetler arasında 1000 İhlas Suresi okumak yer alıyor.

Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arife Günü meydana getirilen duadır." şeklinde bir Hadis söylemiştir.

"Arife günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arife Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü Teâlâ'nın kıymet verdiği gündür."

"Arife Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arife Günü 1000 İhlas okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arife gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."





Arife günü 1000 İhlas ne zamana kadar okunur?

Arİfe günü bin İhlas okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arife günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Peygamberimiz (s.a.v): ''Arife gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arife gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arife günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arife günü bin İhlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.'' buyurmuştur

1000 İhlas'ın hepsi besmele ile okunmalıdır. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

İhlas Suresi Arapça-Türkçe okunuşu

İhlas Suresi Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.