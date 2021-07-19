Arife günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Arife günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler..

Arife günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Arife günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler..

19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün gelmesi ile birlikte Arife Günü'nde yapılacak ibadetler, bu günü en doğru şekilde ihya etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte Arife günü ibadetleri..

İslamiyet açısından büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken arife günü okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler, milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı.

Herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamı taşıyan bugünde eller semaya yükselecek, bol bol ibadet edilecek, dualar okunup namazlar kılınacak.

İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, arife günü kılınacak namazlar, okunacak dua ve sureler hakkında araştırmalarına başladı.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v) bugün için, ''En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır.'' şeklinde bir hadisi bulunmaktadır. Duaların en faziletlisi de bugünlerde yapılan duadır.

Peki arife günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte Kurban Bayramı arife günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre, Arife Günü 19 Temmuz Pazartesi günü yani bugün idrak edilecek. Arife gününü ibadetle, dualarla geçirmek isteyenler için okunacak dualar ve yapılacak ibadetler şöyle;

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arife gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arife gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arife günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) arife gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor: "Arife gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR - YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Arife gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

İhlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."





AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz, arife gününde bu duayı okurdu:

Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî.

(Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.)

ARİFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Arife Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

ARİFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?

Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

ARİFE GÜNÜ TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Arİfe günü tesbi namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı ve ardından tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de faydalıdır.

Mahsus namaz da arife gününde yapılacak ibadetler arasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilir.

ARİFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Arife gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arife gününü değerlendirmiş kabul edilir.

Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır.

''Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246).